Мощный циклон накрыл Камчатский полуостров

Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за плохой погоды. В регионе второй день бушует циклон, с сильным ветром и снегом. Взлетно-посадочные полосы покрыты льдом. Главный аэропорт Петропавловска-Камчатского закрыт до двух часов дня по местному времени. В школах отменены занятия. Дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В горных районах есть опасность схода лавин, отмечает телеканал "Россия 24".