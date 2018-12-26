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26 декабря 201805:37

Павел Колобков: мы поможем Шипулину в его жизни после спорта

Государство окажет всяческую поддержку биатлонисту Антону Шипулину после завершения им карьеры. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков. Накануне лидер российской мужской сборной заявил, что рождественская гонка в Германии станет последней в его турнирной практике, напоминает телеканал "Россия 24".

"Что касается Шипулина — это его право, каждый спортсмен иногда всё-таки устаёт от спорта, Шипулин провёл очень большую спортивную карьеру, у него было много больших результатов, если спортсмен принял решение о завершении карьеры — нужно уважительно принять его решение. Ну и, конечно, помочь всячески устроить свою жизнь после спорта, это наша обязанность и любую помощь — мы и я лично окажем Антону после спортивной карьеры", — отметил Павел Колобков.

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