В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

В четверг в канадских Ванкувере и Виктории начинается чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 21 год. Первый чемпион 2019 года определится 5 января.

На первом этапе наша сборная выступит в группе А с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Все матчи пройдут в Ванкувере. Сборная России стартует 28 декабря матчем со сборной Дании. 29 декабря россиян ждет матч с чешскими сверстниками. На 31 декабря запланирована игра со сборной Швейцарии, а в новогоднюю ночь подопечные Валерия Брагина сойдутся с хозяевами турнира.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин будет руководить командой уже на седьмом чемпионате мира. В прошлом году наша молодежка завершила борьбу в четвертьфинале. До этого молодые россияне под руководством Брагина выиграли золото 2011 года , три серебра (-2012, -2015 и 2016) и бронзу 2017 года.