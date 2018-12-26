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26 декабря 201807:06

В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

fhr.ru

В четверг в канадских Ванкувере и Виктории начинается чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 21 год. Первый чемпион 2019 года определится 5 января.

На первом этапе наша сборная выступит в группе А с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Все матчи пройдут в Ванкувере. Сборная России стартует 28 декабря матчем со сборной Дании. 29 декабря россиян ждет матч с чешскими сверстниками. На 31 декабря запланирована игра со сборной Швейцарии, а в новогоднюю ночь подопечные Валерия Брагина сойдутся с хозяевами турнира.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин будет руководить командой уже на седьмом чемпионате мира. В прошлом году наша молодежка завершила борьбу в четвертьфинале. До этого молодые россияне под руководством Брагина выиграли золото 2011 года , три серебра (-2012, -2015 и 2016) и бронзу 2017 года.

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