В метро у безработного из рюкзака украли 8 миллионов рублей

В московском метро у безработного мужчины украли из рюкзака более 8 миллионов рублей.

В полицию обратился пострадавший (1969 года рождения). Он рассказал, что все произошло на перегоне между станциями "Октябрьская" и "Шаболовская" Калужско-Рижской ветки. В рюкзаке у него лежали 120 тысяч долларов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данном факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".