Ограбление в тумане: машина врезалась в КПП в аэропорту Домодедово

В Домодедове ограбили машину и сбили охранника, соообщает РИА Новости.

В каршеринговой машине Volkswagen перевозили сумку с 10 миллионами рублей. Об этом стало известно грабителям, которые на своем автомобиле Ford догнали "инкассаторов", затормозили их и вытащили сумку из салона. Водитель, пытаясь уйти от злоумышленников, резко вывернул руль и (в Домодедове сегодня настолько туманно, что все рейсы отправляют в Шереметьево) врезался в КПП. В том же тумане срылись и грабители с деньгами. Их ищут.

Водитель каршерингового авто также пострадал.

В результате инцидента пострадал охранник, который находился при исполнении своих обязанностей. Обстоятельства происшедшего выясняются.