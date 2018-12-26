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26 декабря 201810:38

Момент стрельбы в Казани по директору ломбарда и его приятелю попал на видео

"Вечерняя Казань"

В Казани тяжело ранен в голову и живот директор ломбарда, ранен и его приятель, в которого тоже стреляли.

Инцидент произошел накануне в вечернее время, 25 декабря, практически в центре города. Незадолго до стрельбы 45-летний директор ломбарда вышел из своего заведения со своим 47-летним знакомым, и мужчины сели в машину.

Вскоре к ним подошел преступник с пистолетом. Мужчины повздорили, и стрелок воспользовался своим оружием.

 

Директор ломбарда получил два ранения — в голову и живот. Пуля досталась и его знакомому. Затем преступник поспешно скрылся.

Пострадавшие в настоящее время находятся в больнице. Оба мужчины прооперированы. Состояние директора ломбарда оценивается как "крайне тяжелое". Его приятеля — как "тяжелое".

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого, личность которого уже установлена — это 55-летний местный житель.

О причинах конфликта не сообщается.

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