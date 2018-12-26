Гепатит в Приамурье: источник заражения среди медиков и на станции переливания крови не найден

Источник заражения детей гепатитом С в Амурской области пока не установлен.

Депутат Заксобрания Приамурья Сергея Труш рассказал, что к нему обратились родители, чьи дети заразились гепатитом С. В разное время они лечились в гематологическом отделении детской областной больницы. По данным депутаты, речь идет о 26 детях.

В больнице дети оказались по разным причинам: одним проводили переливание крови, у других брали кровь на анализ. По словам Труша, региональный Минздрав не выявил носителя среди медперсонала.

"Нет источника на станции переливания крови, но есть факт заражения", — сказал Труш РИА Новости.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Лубинский, уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" было возбуждено после получения материалов проверки Роспотребнадзором. Максимальная санкция по статье – ограничение свободы на 1 год.