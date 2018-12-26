ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма

Международная федерация футбола начала расследование в отношении Российского футбольного союза в связи с участием отечественных клубов в турнирах на территории Крыма. ФИФА заинтересовалась командами "Анжи-2" и "Сокол", выступившими в 2017 году в Кубке Крыма.

Как сообщает Чемпионат.com, Международная федерация футбола полагает, что участие российских клубов в турнире было согласовано с РФС.

Напомним, что исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам с 1 января 2015 года выступать в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза.