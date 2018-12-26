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26 декабря 201815:09 Владимир Стариков

Год рекордов и открытий: мэр столицы дал большое интервью журналистам

Итоги уходящего года подвел в большом интервью мэр Москвы Сергей Собянин. Были затронуты важные вопросы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, а также сферы образования. По мнению мэра Москвы, этот год по ряду параметров стал для столицы рекордным.

Год рекордов, год открытий. Самые очевидные — конечно, транспортные успехи. Только новых станций метро за 2018-й шестнадцать. Сергей Собянин рассказывает: столичная подземка, которая строилась больше 70 лет, за последние семь увеличилась почти вдвое. А еще в конце года запустили крупнейший проект Московских диаметров.

"Когда я говорю о том, что вместе с подземным метро, МЦК, МЦД у нас реально система метрополитена — надземного и подземного — будет в три раза больше, чем в 2010 году, и будет такая же, как в Нью-Йорке, за тысячу километров, можно сказать тоже — я что-то фантазирую. Но я не фантазирую — это будет так", — уверен мэр.

Рекордный год по количеству побед и призов московских школьников на международных конкурсах и олимпиадах. Мэр Москвы считает: во многом этому помогло равномерное развитие системы образования во всех районах столицы.

"Когда мы сказали, что все школы будут получать одинаковые деньги, вне зависимости от того, в Хамовниках они, в Бирюлеве или в Бутове, на меня смотрели с большим подозрением: это что такое? И у нас количество школ, в которых выпускники, учащиеся участвуют в российских, международных олимпиадах, добиваются выдающихся результатов, стало кратно больше", — рассказывает Сергей Собянин.

В этом году опросы показали важную цифру: впервые больше половины москвичей оказались довольны качеством здравоохранения. Мгновенная запись к любому врачу в поликлинике, сложнейшие операции в столичных больницах. Как итог число долгожителей стало заметно расти: москвичей за 80 уже более 600 тысяч.

"Мы создали такую идеальную модель, идеальный стандарт, идеальную планку врача мирового уровня, который не хуже врача в Берлине, в Тель-Авиве. И вы знаете, огромное количество московских врачей сказали: "Мы хотим достичь этой планки", — рассказал мэр.

И, конечно, уходящий год — рекордный по туризму. Летом город посетило почти 5 миллионов футбольных болельщиков — сломались стереотипы. И сейчас, в новогодние праздники, столица переживает новый туристический бум.

"У нас никогда не было, чтобы у нас гостиницы все на 100 процентов были забронированы. Все билеты на поезда, автобусы междугородние, авиарейсы — все было раскуплено на Москву", — говорит мэр Москвы.

Доходы от туризма в столице уже превысили 110 миллиардов рублей в год. Этого хватит, к примеру, на всю программу реновации. При этом, отмечает мэр, столица готова к ажиотажу среди гостей. А также к новым соревнованиям и фестивалям.

"Мы каждый год проводим такие мероприятия, которые вполне по сложности и объему теперь уже сопоставимы с чемпионатом мира. Москва не заснет, точно, она будет двигаться вперед, она будет активная и красивая!" — обещает Собянин.

Текст: "Вести-Москва"

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