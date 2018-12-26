Стали известны главные тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала главных тренеров команд, которые будут участвовать в Матче звезд КХЛ. Напомним, что он пройдет в Казани 20 января 2019 года. Наставниками "звездных" команд стали Илья Воробьев (СКА), Игорь Никитин (ЦСКА), Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс") и Боб Хартли ("Авангард").

Воробьев возглавит дивизон Боброва. Никитин представит дивизион Тарасова. Билялетдинов будет отвечать за дивизион Харламова, а Хартли – за дивизион Чернышева.

Команды примут участие не только в Матче звезд КХЛ, но и в Мастер-шоу, которое состоится 19 января.