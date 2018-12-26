Звезда "Глухаря" трижды оказывалась на грани смерти за короткое время

После роли в сериале "Глухарь" многие воспринимают Викторию Тарасову как ее героиню полковника Ирину Зимину. Между ними и правда немало общего: "женщина под сорок, одна воспитывает сына, жизнью побита". Но, говорит Тарасова в "Судьбе человека", она – "не властный монстр из "Глухаря".

Актриса рассказывает, что трижды чудом выжила в детстве. Родилась она 8-месячной: из роддома Вику выписали умирать.

Однако родители решили бороться за жизнь дочери и сразу увезли новорожденную в деревню, где бабушка с дедушка ее и выходили.

Однако вскоре коляску, в которой лежала Вика, едва не растоптала бегущая лошадь. К счастью, какой-то мужчина успел убрать ее с дороги.

Позже произошло еще одно происшествие, едва не закончившееся трагически: мама еле-еле успела вытащить Вику из наполненной ванны, когда голова ребенка уже была под водой.

Своей "ужасной" чертой, которую она "ненавидит", актриса называет терпение. "Я до сих пор готова прощать и принимать, находить оправдания любому поступку", — признается Тарасова.

Несмотря на то, что с юности рыжеволосая девушка пользовалась успехом у противоположного пола, счастья ей пока это не принесло. Первого мужчину, с которым были серьезные намерения на дальнейшую жизнь, увела подруга. Причем, которой сама Виктория помогла в трудной жизненной ситуации.

А муж, когда она была на последних месяцах беременности, предложил пожить отдельно, и брак распался. Роды были трудными – 12 часов. Были и опасения за жизнь ребенка.

Но родители актрисы, которые встречали Викторию из роддома, поддержали дочь и внука, как могли.

Жить, правда, приходилось поначалу всем вместе в коммунальной квартире. Мать актрисы видела дома с внуком, отец Виктории и она сама работали.

Жизнь наладилась, когда актриса попала в сериал "Глухарь". Теперь у нее есть и слава, и взрослый сын. Но каждый день она молит бога о том, чтобы он послал ей хоть немного женского счастья.

О чем просит сценаристов "Глухаря" Тарасова для своей героини? Как пережила смерть любимого отца, предательство подруги и уход мужа перед тем, как ей предстояло рожать? Кому Виктория писала письма из роддома, и почему до сих пор не может их читать их без слез? Боятся ли ее мужчины, и зачем актриса ездила в Сирию?

Об этом Виктория Тарасова рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".