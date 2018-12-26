В Кемеровской области лифт чуть не задушил собаку. Видео

Инцидент случился в городе Междуреченске: хозяйка с псом зашла в лифт и поехала. Двери закрылись и прищемили поводок.

Собаку за ошейник притянуло к потолку — женщине пришлось держать животное на вытянутых руках, чтобы оно не задохнулось. А лифт застрял между этажами.

Вскоре пришла помощь: работники, обслуживающие в городе лифты, освободили хозяйку и ее перепуганного пса.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.