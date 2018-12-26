"Осьминог" защитил турецкий генштаб от кибератаки

Программное обеспечение Octopus, или "Осьминог", помогло защитить компьютеры главного штаба Турецких вооруженных сил. Об этом рассказал президент Реджеп Эрдоган во время заседания научно-исследовательского совета. Глава государства уточнил, что ПО было разработано турецкими программистами как раз для защиты компьютеров от хакеров, пишет агентство "Интерфакс".

Также Эрдоган назвал кибератаки – одними из самых больших угроз современного мира. Она ослабляет безопасность страны и нарушает право человека на тайну личной жизни.