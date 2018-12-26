Росздравнадзор подтвердил, что в столичной клинике проводилось женское обрезание

Росздравнадзор обнаружил грубые нарушения в московской клинике, проводившей операции по удалению клитора, и постановил их устранить, назначена новая проверка, передает "Интерфакс".

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, на сайте "Бест клиник" действительно предлагались услуги по клиторэктомии, "что является грубейшим нарушением российского законодательства".

Отмечается, что в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан, подобные операции в отношении малолетних девочек не допускаются.

Инициатива проведения подобного медицинского вмешательства родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния.

Также сотрудниками Росздравнадзора зафиксированы другие нарушения: без соответствующей лицензии врачи "Бест клиник" проводили пластические операции , а также операции по прерыванию беременности.

При этом пластические операции делал акушер-гинеколог, не имея соответствующей квалификации по пластической хирургии.