"Ливерпуль" разгромил "Ньюкасл" и продлил победную серию до восьми игр

"Ливерпуль" дома встречался с "Ньюкасл Юнайтед" в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Хозяева поля добились убедительной победы со счетом 4:0 и упрочили лидерство в турнире. "Красные" продлили победную серию до восьми матчей.

За "Ливерпуль" в этой встрече отличились Деян Ловрен, Мохамед Салах (с пенальти), Шердан Шакири и Фабиньо. Команда Юргена Клоппа набрала 51 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл Юнайтед" располагается на 15-й строчке с 17 баллами.

В других встречах 19-го тура английского первенства по футболу "Лестер Сити" дома неожиданно обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1, а "Манчестер Юнайтед" на своем поле победил "Хаддерсфилд Таун" – 3:1.