Ситуация в США на фондовых рынках худшая со времен 1930 года

Через 10 лет после финансового кризиса 2008-го Белый дом может спровоцировать новый, сопоставимый с Великой депрессией. Об этом предупреждают крупнейшие рейтинговые агентства. Биржи устроили Трампу "Красное рождество" — цвет рекордного падения основных американских индексов.

Паралич правительства заморозил выплаты миллионам американцев, которые могли бы подстегнуть экономику праздничными тратами. А попытки Минфина успокоить инвесторов только усилили панику.

Биржевые кризисы американская пресса любит называть хлестко и по дням недели. Мол, если обвалились биржи в понедельник, то быть ему черным. Но тут уже не знают, как листать календарь. То ли черная неделя — индексы существенно проседают второй раз за семь дней, а то ли вообще — квартал. В общем, худшее, что происходило с фондовым рынком США с 1930 года.

"Декабрь стремится к тому, чтобы стать худшим месяцем со времен Великой депрессии. Эти сравнения должны встряхнуть президента!", — проинформировал общественность телеканал CNN.

Но в дополнительной встряске Трамп вряд ли нуждается. Его и так трясет от действий федрезерва и его главы Джерома Пауэлла, который на днях вновь (уже четвертый раз за год поднял ключевую ставку) сделав кредиты для подтормаживаюшей экономики еще дороже.

В каком-то смысле президент США оказался в заложниках у своей же концепции. Так долго рассказывал, что в экономике все в порядке, что уговорил кое-кого из окружающих.

"Они повышают процентные ставки слишком быстро. Я так считаю. Но у меня есть уверенность в укреплении экономики", — заявил Трамп.

Впрочем поставить на место ФРС- это не то что построить стену на границе или даже объявить торговую войну. Федрезерв — священная для США территория, всесильный регулятор. Даже Трампу заходить туда боязно, не то что увольнять главу.

Другое дело министр финансов Ствиен Мнучин. Свой же назначенец, которому раздраженный Трамп, говорят, даже звонил в Мексику, где тот проводит отпуск. Но Мнучин с возвращением пока не спешит. Телефон у него при себе, а в телефоне Twitter.

"Сегодня я провел отдельные телефонные разговоры с главами шести крупнейших банков страны. Они подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности для кредитования", — написал он в блоге.

Стивен Мнучин — один из редких долгожителей в трамповском кабинете. С президентом США еще со времен избирательной кампании, где вел все финансы. Выпускник Йеля, выходец из Голдман сакс, откуда ушел в хедж-фонды, с одним из которых Трамп в свое время даже судился. Из-за своей башни в Чикаго.

В послужном списке есть и финансирование демократов, включая четыре транша Хиллари Клинтон. Одним словом конспирологи имеют право оживиться, припомнив например и тот факт, что предок министра финансов — торговец алмазами по фамилии Мнухин в 1916-м эмигрировал из России. Стивен Мнучин был частью клана корпоративных рейдеров, которые поставили экономику на колени — как-то сказал про министра сенатор Менендес. Неужели ставят опять?

"Мы ожидаем, что произойдет замедление экономического роста и при этом снижение прибылей будет более выраженным, чем замедление экономики".

Если по-простому, то почувствуют его на себе и самые богатые, и лично Дональд Трамп.

От поддержки большого бизнеса в США во многом зависит, каким будет имя следующего президента, а про зависимость своего рейтинга от экономических успехов Трамп и так трубит на каждом углу.

Если в цифрах, то темпы роста ВВП в США в 3 квартале упали до 3,4%. Во втором, к примеру, было 4 и 2%. Прогноз скверный. До 1% в следующем, то есть предвыборном году.