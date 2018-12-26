Экс-вратарь "Динамо" Березовский и отец Романа Еременко могут возглавить "Оренбург"

Футбольный клуб "Оренбург" продолжает искать нового главного тренера команды. В число кандидатов вошли Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Романа, а также тренер вратарей молодежной команды московского "Динамо" и экс-голкипер "бело-голубых" Роман Березовский.

Напомним, ранее пост наставника "Оренбурга" покинул Владимир Федотов, под руководством которого первую часть сезона клуб завершил на 10-м месте. Как отмечает "Спорт-экспресс", назначение нового тренера может быть связана в первую очередь с изменениями в менеджменте клуба.

Отметим, что сейчас Еременко-старший тренирует финский клуб СИК.