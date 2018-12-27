КХЛ. Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд

В Континентальной хоккейной лиге подошел к концу очередной игровой день регулярного чемпионата. Московское "Динамо" на выезде в овертайме обыграло финский "Йокерит". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Микс Индрашис (3-я минута), Дмитрий Моисеев (25-я), Дмитрий Кагарлицкий (55-я) и Вадим Шипачев (64-я). У команды из Хельсинки отличились Виктор Лев (33-я), Сакари Маннинен (38-я) и Джон Норман (51-я).

"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" с 58 баллами идет третьим.

В другом матче игрового дня хоккеисты братиславского "Слована" на своем льду в серии буллитов обыграли нижегородское "Торпедо" со счетом 5:4 и прервали серию из 13 поражений в КХЛ.

"Сочи" победил казанский "Ак Барс" в домашнем матче со счетом 3:1, одержав первую победу над казанцами на своем льду в регулярном чемпионате.