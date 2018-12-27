В России появится боевой беспилотный модуль для борьбы с дронами

В России появится боевой беспилотный модуль, который можно использовать против низколетящих дронов. Аппарат будет создан в рамках проекта "Самум", который реализуется на Подольском электромеханическом заводе.

"Самум" – артиллерийская установка, которая защищает объекты от тактических истребителей, штурмовиков, вертолетов и дронов, летящих на малых и предельно малых высотах.

Беспилотник, который будет уничтожать дроны, можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы – от кораблей до бронетехники. Генеральный конструктор ПЭМЗ по программе "Самум" Умахан Умаханов отметил, что сроки создания аппарата зависят от заказов. Если Минобороны или иностранные заказчики заинтересуются инновацией, то на создание дрона уйдет 2-3 года, передает РИА Новости.