Работа сети магазинов "Красное и белое" полностью парализована

В сети алкомаркетов "Красное и белое" признали, что работа магазинов полностью парализована. Склады и офисы, в том числе головной, расположенный в Челябинске, не работают. Там проходят обыски и изъятие документации.

Силовики начали рейд накануне, напоминает телеканал "Россия 24". По данным самой компании, ее подозревают в продаже контрафакта и неуплате налогов. Сеть насчитывает более шести с половиной тысяч объектов в 56 регионах России.