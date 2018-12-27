В Японии казнили двух человек за убийства, совершенные 30 лет назад

В Японии казнили двух человек за убийства, совершенные в 1988 году.

Министр юстиции Японии Такаси Ямасита сказал, что подписал распоряжение о приведении приговоров в исполнение 25 декабря после "многочисленных тщательных рассмотрений". Были казнены член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант, передает "Интерфакс".

"Это был чрезвычайно жестокий случай, когда они лишили жертв их драгоценных жизней по эгоистичным причинам", — сказал он.

Всего в этом году в Японии были казнены 15 человек. Это самое большое число смертных приговоров, приведенных в исполнение в стране за последние десять лет. В июле были казнены лидер террористической секты "Аум Синрикё" (запрещена в России) Секо Асахара и 12 бывших членов секты.

Еще 107 человек продолжают ожидать казни. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда. Причем осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение, уточняет РИА Новости.