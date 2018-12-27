Молодежная "Тре крунур" выиграла у соперников из Финляндии

На чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд, который стартовал в канадских Ванкувере и Виктории, завершился первый игровой день. В рамках группы "В" играли непримиримые соперники – сборные Швеции и Финляндии. "Тре крунур" победила со счетом 2:1.

Матч получился не слишком зрелищным с точки зрения голов, но много эмоций вызывало искренняя жажда победы с обеих сторон. Впрочем, шведы были удачливее в реализации своих немногочисленных моментов. Бреннстрем забил по голу в первом и втором периодах. Однако в третьей 20-минутке финны отыграли одну шайбу (Талвити) и интрига возродилась. Но скандинавы удержали минимальный перевес.

В группе "В" теперь два лидера: по 3 очка набрали сборные США и Швеции, у трех команд – Словакии, Финляндии и Казахстана, — турнирных баллов нет. Но казахстанцы пока не сыграли ни одной встречи.