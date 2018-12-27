"Канопусы" раскрыли солнечные батареи

Солнечные батареи спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" ‪раскрылись.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил, что космические аппараты "Канопус-В" №5 и №6 взяты на управление, параметры телеметрии в допуске. Он отметил, что российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Канопусами" и с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 05:07 по московскому времени. Фрагменты ступени ракеты уже найдены на севере Амурской области.

"Канопусы" будут вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Они позволяют обнаружить пожар площадью 25 квадратных метров, сообщили ТАСС в МЧС России.