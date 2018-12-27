Читинка прожила 25 лет с паспортом СССР

В Чите женщина более 25 лет прожила с советским паспортом. Поменять документ она решила только сейчас, чтобы оформить пенсию.

Однако в местном отделении миграции ей отказались выдать российский паспорт, так как документально не доказано, что в момент распада СССР она проживала именно в России. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории страны, что позволит ей получить новый документ.

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре Забайкальского края, сама женщина объяснила, что не получала российский паспорт из-за отсутствия необходимости в нем.