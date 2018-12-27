Лионель Месси: был бы рад возвращению Неймара в "Барселону"

Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси сообщил журналистам, что его связывают дружеские чувства с бразильцем Неймаром, который полтора года назад перешел в "Пари Сен-Жермен". "Я был бы рад, если он вернется", — сказал Месси.

"Мы друзья, вместе пережили множество приятных моментов, проводили много времени вместе", — цитирует аргентинскую звезду испанское издание Mundo Deportivo. Однако, считает Месси, уйти из "ПСЖ" бразильцу будет очень сложно: "Они просто так его не отпустят. Все очень сложно. Но мы были бы счастливы, если бы Неймар вернулся, он много значил для команды как на поле, так и в раздевалке".