Минтруд: массовых увольнений в 2019 году не будет

В Министерстве труда и социальной защиты РФ опровергли сообщения СМИ о якобы грядущих в новом году массовых увольнениях россиян.

"Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности", — заявили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что ситуация на рынке труда в настоящее время стабильная и резкого роста безработицы не ожидается.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку Минтруда сообщила, в ближайшие три месяца без работы могут остаться около 230 тысяч россиян. Причем по оценке ведомства, в зоне особого риска окажутся сотрудники финансового, банковского и транспортного секторов, а также работники компаний по производству электрооборудования, автомобилестроения, стройматериалов. Как указывалось в статье, прогноз был составлен на основе опроса 46 тысяч организаций.

Между тем в Минтруда пояснили, что занимаются мониторингом рынка труда еженедельно.

"Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет", — указали РИА Новости в ведомстве.