Россияне любят военных и не любят депутатов

Из всех государственных и общественных институтов россияне больше всего доверяют армии и церкви, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Армию поддержали 86 процентов опрошенных – за 4 года их количество выросло почти на 20 процентов. РПЦ получила поддержку почти 69 процентов россиян. На третьем месте оказались правоохранительные органы – они получили одобрение 57 процентов.

Госдуме и Совету Федерации стали доверять меньше: за 4 года рейтинг доверия нижней палате парламента снизился с 48,5 процента до 35,5 процента, а верхней – с 45,6 процента до 39,2. Работу депутатов Думы не одобряет практически каждый второй россиянин, а работу сенаторов – каждый третий.

Также наши граждане высказали неодобрение деятельности оппозиции, судебной системы, политических партий, профсоюзов и СМИ, сообщает "Интерфакс".