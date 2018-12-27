Вагнер Лав и Тере больше не нужны турецкому "Бешикташу"

Турецкий "Бешикташ" накануне нового года "порадовал" пятерых своих футболистов сообщением, что не будет продлевать с ними соглашения. В список вошли ранее выступавшие в России бразилец Вагнер Лав и немецкий турок Гекхан Тере.

Экс-нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав провел в чемпионате Турции ровно год: он прописался в "Бешикташе" в январе 2018-го. И вот, как сообщает издание Sabah, руководство клуба решило, что 34-летний бразилец не в состоянии усилить команду в ближайшем будущем.

Бывший хавбек казанского "Рубина" Тере находится в самом расцвете своего футбольного возраста — ему 26 лет. Однако он оказался одним из фигурантов списка отказников. Вместе с Лавом и Тере в него вошли также голкипер Толга Зенгин, полузащитник Толгай Арслан и форвард Кайл Ларин.