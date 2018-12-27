"Гараж" и Одноклассники запустили онлайн-гид по выставке "Ткань процветания"

Музей современного искусства «Гараж» и Одноклассники запустили интерактивное приложение, посвященное выставке "Ткань процветания" — международному проекту об одежде в искусстве вне контекста модной индустрии. С помощью этого приложения можно не только познакомиться с ключевыми сюжетами выставки и историей создания отдельных экспонатов, но и найти неожиданный ответ на вопрос "Что значит одеваться?" .

Приложение состоит из двух разделов. Первый посвящен представленным на выставке работам и материалам, к которым обращаются художники: от советского агиттекстиля до одежды беженцев из Мьянмы. Второй раздел интерактивный: здесь можно пройти тест и узнать, когда возникла мода на японские бомберы и кто придумал одежду с геометрическими принтами. Онлайн-гид создан на платформе приложений для групп в социальной сети и доступен с любого устройства, а также в приложениях ОК на iOS и Android.



Выставка "Ткань процветания" объединила более 40 художников со всего мира, которые с помощью ткани рассказывают о политических утопиях и экономических катастрофах, войнах и революциях, идеологиях и мифах. На выставке представлены и эксперименты советского авангарда, и проекты, посвященные современному миграционному кризису.