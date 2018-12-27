Керлингист Крушельницкий подал апелляцию на решение о дисквалификации

Наказанный за употребление запрещенного препарата на Олимпийских играх 2018 года российский керлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение международного Спортивного арбитражного суда (CAS). Спортсмен не согласен с 4-летней дисквалификацией.

"Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию", – цитирует ТАСС агента керлингиста Андрея Митькова. CAS признал россиянина виновным в нарушении правил и лишил права тренироваться и выступать с февраля 2018-го по февраль 2022-го.

Как уже сообщали Вести.Ru, Крушельницкий во время зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане попался на употреблении мельдония. Его результат – третье место в состязаниях смешанных дуэтов вместе с женой Анастасией Брызгаловой, — был аннулирован, а сам спортсмен впоследствии наказан.