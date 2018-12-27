Татьяна Навка рассказала о сокровенном
"Наши миры не должны были пересечься". Так говорит королева льда Татьяна Навка о своей встрече с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Папа Татьяны был очень спортивным человеком, и старшую дочку с детства приучал к физкультуре, а мама в прошлом — гимнастка.
Навка говорит, что от родителей ей передалось бесстрашие: в детстве она играла с мальчишками в казаки-разбойники и лазила по деревьям и заборам.
Поначалу ее отдали в гимнастику, но когда девочка увидела по телевизору Елену Водорезову, то твердо решила стать фигуристкой.
В 14 лет она одна приехала из Днепропетровска в Москву. Мама отпустила, хотя от переживаний за дочь поседела.
В первое время Татьяна кочевала по знакомым родителей, бывало, ночевала на улице и на вокзале, а когда развалился СССР, то негде стало и выступать.
Тогда Россия не взяла Навку с партнером в свою команду, и их "приютила" Белоруссия.
Однако фигурное катание она все-таки бросила. Причем, из-за любви к фигуристу, когда пришлось выбирать: женское счастье или спорт.
Навка выбрала женское счастье. Она вышла замуж за Александра Жулина, родила дочь, но вскоре поняла, что не может без фигурного катания.
Татьяна попросила мужа стать ее тренером, он поставил ее в пару с Романом Костомаровым и сделал их чемпионами. Однако судьба внесла свои коррективы.
Что чувствовала Татьяна, когда стояла на высшем пьедестале? Как отреагировала Навка, когда Костомаров ушел от нее к Анне Семенович? За что особо благодарна первому мужу? Как произошла встреча Татьяны с Дмитрием Песковым, и как он при первой встрече отреагировала на Татьяну? Почему Навка говорит, что они были "из разных вселенных", и как этим двум "вселенным" удалось стать одной крепкой и счастливой семьей?
Об этих и многих других событиях из своей яркой жизни Татьяна Навка рассказала в "Судьбе человека".
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