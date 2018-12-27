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27 декабря 201814:36 Марина Булыга

Не пройти: столичный дворик превратился в стихийную парковку

Жители домов на улице Покровка в центре Москвы жалуются на водителей, которые превратили их двор в бесплатную парковку. Каждый день на маленькой территории образуется автомобильный затор. Люди задыхаются от выхлопных газов. При этом запретить въезд машин нельзя, так как двор является территорией общего пользования.

Покровка, центр Москвы. Автобусы и автомобили по проезжей части едут свободно, а во дворе пробка. Десятки машин снуют в поисках свободного места. Желающих бесплатно поставить машину здесь столько, что местным жителям не то что проехать, пройти сложно.

- Если бы я шла с самой обычной коляской, то даже самая маленькая коляска не прошла из-за того, что машина здесь стоит.

Территория никак не ограждена, шлагбаума нет, знаков, запрещающих стоянку, тоже. За углом на самой Покровке парковка с недавнего времени стоит 380 рублей в час. Вот и тянутся все к этому необремененному платой островку.

- 250 машин однажды поместилось! Когда идешь в будние дни, тут и таксистов очень много, машины ездят, они меняются местами, чтобы проехать.

По соседству офисы, отель и административные здания. Закрыть проезд нельзя — это территория общего пользования. Жильцы задыхаются от выхлопных газов, владельцы ресторана по соседству часами дожидаются доставки продуктов.

"Бывают такие дни, когда просто даже во двор въехать невозможно. Когда у нас рабочий день начинается в 9 утра, уже все места заняты", — жалуется Василий Тихомиров, директор ресторана.

- Просто невозможно дышать! Такси подъезжает к дому или скорая помощь – им негде встать.

Многие машины стоят неделями, их уже занесло снегом. Успеть занять место в этом оазисе платных парковок стремятся как можно раньше.

- Я припарковался здесь в 4 часа ночи, чтобы здесь была парковка. Платить 380 рублей в час для меня огромная проблема.

- Конечно, припарковаться негде, дорого. Только вот какие островки знаем, а так больше припарковаться негде.

Платные карманы на Покровке пустуют. Те, кто приезжает сюда не на весь день, свободно занимают места. После повышения парковочных тарифов желающих постоять бесплатно стало еще больше. Жильцы ломают голову, как избавиться от посторонних машин во дворе и при этом не нарушить закон, ограничив доступ.

"Лично я здесь вижу такую ситуацию: оградить МАФами. Не шлагбаум поставить, а как-то урегулировать парковку МАФами, чтобы был один въезд, машины не препятствовали друг другу", — говорит Виктор Котов, депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный.

МАФ — это малые архитектурные формы. Здание по соседству с домом — выявленный объект культурного наследия, городская усадьба Шувалова-Голицыных. Жильцы предлагают территорию вокруг него благоустроить — разбить газоны и высадить деревья, не оставив места для бесплатной парковки.

Текст: "Вести-Москва"

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