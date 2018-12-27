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27 декабря 201815:33

Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

Youtube/informator.ua

В окрестностях Днепра обрушилась высоковольтная вышка — металлическая конструкция обрушилась на территорию местного кладбища и повредила несколько могил.

Инцидент произошел ночью в минувшую среду, 26 декабря, в Новокодакском районе. Местные жители отмечают, что звуков обрушения они не слышали. Просто около 4 часов утра пропало электричество в нескольких домах.

 

Днем свет дали, однако к настоящему времени последствия аварии не устранены, и обломки конструкции по-прежнему лежат на могилах.

Местные журналисты сняли на видео последствия происшествия при помощи беспилотного аппарата. На полученных кадрах видны обломки металлической конструкции и оборванные провода, при этом четыре вкопанные опоры, на которых стояла вышка, остались в земле.

Причина обрушения вышки в настоящее время не известна. Местные жители сомневаются, что виноват порыв ветра и предположение, что конструкцию повредили воры металла.

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