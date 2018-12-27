Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

После ремонта возобновила работу Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивающая водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения в Донбассе, передает ТАСС.

Как сообщалось, 25 декабря из-за непогоды станция была обесточена по причине обрыва линии электропередачи. Лишь после предоставления гарантий безопасности при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня начались восстановительные работы.

Фильтровальная станция находится в так называемой серой зоне и время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования в ходе обстрелов.