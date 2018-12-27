Столкновение маршрутки с тепловозом: прокуратура начала проверку

Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением маршрутного такси с тепловозом в Ленинградской области. По предварительным данным, именно водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, авария произошла около двух часов дня на границе Санкт-Петербурга и города Кудрово. Маршрутка выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с тепловозом. Пять человек пострадали, среди них есть один ребенок. Однако серьезных жертв удалось избежать.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Кроме того, СК РФ проверит, как оказывала услуги компания-перевозчик.