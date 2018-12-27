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27 декабря 201820:19 Михаил Антонов

Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

Российский МИД потребовал незамедлительно освободить Кирилла Вышинского из украинского СИЗО. Сегодня Херсонский суд продлил его арест до 27 января. Процесс по сфабрикованному делу против журналиста в Москве назвали правовым произволом и нарушением свободы СМИ. С похожими обвинениями в адрес Киева также выступил МИД Австрии, куда для объяснений вызвали украинского посла. Вена была вынуждена вступиться за своего репортера Кристиана Вершюца, который сообщил об угрозах со стороны украинских националистов.

Если смотреть сюжеты Кристиана Вершюца от начала до конца, придется признать, что сработаны они профессионально. В собственных суждениях автора нет ничего, что обозначало бы его пророссийскую позицию.

"Международное сообщество и впредь не признает присоединения Крыма Россией. Правовой спор между Москвой и Киевом будет продолжаться многие годы. Факты таковы, что Россия за прошедшие 4,5 года значительно больше инвестировала в Крым, чем Украина за 20 лет", — говорит Кристиан.

Факты — неприкосновенны, комментарии — свободны. Именно соблюдение этих журналистских стандартов в репортаже из Крыма стало причиной включения Вершюца в список врагов, который публикует сайт "Посипака — агент Кремля", аналог известного ресурса "Миротворец", также связанный со службой безопасности Украины через свое руководство. Вот, что Вершюцу, в частности, предъявляют:

"В начале видеоматериала автор пытался изобразить проукраинских крымско-татарских активистов разрозненными, маргинализированными лицами, на фоне которых коллаборационистское движение "Единство Крыма" представлено высокообразованным и культурным. При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство", — пишут на скандальном сайте.

Крымских татар реабилитировал Путин. Мечеть стали строить после 2014 года. По возвращении Крыма в Россию, татары получили государственную поддержку в сфере национального образования и культуры. Это факты. Все остальное говорит о том, что сотрудники сайта "Посипака" либо не владеют немецким языком, либо их вообще не интересуют детали. Это делает каждого честного журналиста мишенью. Об этом Вершюц и написал в своем обращении к австрийским властям.

"На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, они угрожают журналистам, которые освещают с критической точки зрения политику руководства Украины и пытаются соблюдать объективность. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим! Я подчеркиваю, что угроза физического насилия на Украине существует не только в отношении меня, но и моих сотрудников по всей стране", — пишет Кристиан.

У него много контактов на Украине: он работал по обе стороны фронта, он понимает с какими проблемами, людьми и отношением там может столкнуться журналист. В число идеологических врагов он угодил не только за крымский репортаж, а за то, что не удобен: хочет знать, откуда точно прилетают снаряды по жилым домам.

"В ходе украинского кризиса у меня сложилось впечатление, что западные СМИ очень однобоко освещают царящие в Донецке и Луганске настроения. Если вы посмотрите, что сейчас все обсуждают Алеппо, то желательным было бы, что бомбардировки Донецка и Луганска, артиллерийский обстрел городов, чтобы звучали такие же душераздирающие призывы западных политиков касательно положения гражданского населения этих городов", — говорит Вершюц.

По первой реакции, австрийские власти восприняли включение Вершюца в черный список, как угрозу и ему лично, и в целом деятельности прессы. Ограничения свободны слова неприемлемы, отметила министр иностранных дел Карин Кнайсль и вызвала украинского посла к себе на ковер 8 января.

На своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала журналисту обратиться еще и в ОБСЕ, штаб-квартира которой расположена как раз в Вене.

Дельная рекомендация, учитывая, что дипломатические ноты, если они исходят из европейских столиц, на Киев уже не действуют. Например, несмотря на протесты из Берлина, имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера c сайта "Миротворец" до сих пор не удалено.

Исходя из этого, вероятность того, что возражения австрийских властей будут услышаны, невелика, и, совершенно точно, Кристиан Вершюц не последний журналист, включенный в тот или иной список врагов нации, которые скрупулезно ведут люди, называющие себя патриотами Украины. Смысл таких списков в их постоянном расширении.

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