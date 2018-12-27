Германия приветствует новогоднее перемирие в Донбассе

Договоренности о новогоднем перемирии в Донбассе приветствовал глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его мнению, зимнее перемирие нужно соблюдать и дальше. При этом министр иностранных дел Германии надеется на дальнейшие гуманитарные действия, которые снизят страдания людей в зоне конфликта в зимнее время.

Новогоднее перемирие объявлено в Донбассе с 29 декабря 2018 года, поясняет ТАСС. О перемирии удалось договориться участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, подтвердил полпред провозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

Владислав Дейнего ожидает, что эти договоренности дают надежду жителям Донбасса на тихие и спокойные праздничные дни.

С 2014 года, когда Киев начал так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, в зоне конфликта погибли более 10 тысяч человек. Попытки прекратить огонь предпринимались более 20 раз.

В 2017 году после "новогоднего перемирия" было объявлено "весеннее", действовавшее с 5 марта. А с 30 марта было объявлено "пасхальное" перемирие, с 1 июля — перемирие в связи с уборкой урожая, а 29 августа — "школьное". Однако украинские военнослужащие постоянно нарушали перемирия.