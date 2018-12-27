Футболист «Баварии» угодил в аварию

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман разбил свой автомобиль в аварии. Сам футболист при этом не пострадал.

23 декабря Коман не справился с управлением и врезался в ограждение на скорости 150 километров в час. Сам француз не пострадал, но его автомобиль восстановлению не подлежит. Кроме того, игрок создал на дороге аварийную ситуацию и теперь его ждет штраф.

В нынешнем сезоне Коман сыграл за «Баварию» девять матчей и забил два мяча. Кингсли пропустил немало матчей из-за травмы. Футболист входи в состав сборной Франции. Но в победном для французов чемпионате мира он участия не принимал.