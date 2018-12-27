Сирийские террористы опять обстреливают мирных граждан

Террористические группировки из зоны деэскалации Идлиб опять обстреляли несколько населенных пунктов. Досталось от бандитов жителям провинций Хама, Латакия и Алеппо. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин, пишет агентство "Интерфакс".

28 декабря ситуацию в Сирии обсудят министры иностранных дел России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади. Кроме того, на встрече в Москве главы внешнеполитических ведомств коснутся темы итогов трехсторонних переговоров в Женеве, где общались представители стран-гарантов Астанинского процесса: России, Турции и Ирана.

Особое внимание уделят урегулированию палестино-израильского конфликта, особенно после заявления США о переносе своего посольства в Иерусалим.