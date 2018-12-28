На Сахалине мужчину убило фрагментом автобусной остановки

В Поронайском ОМВД сообщили, что жителя города Поронайска убило фрагментом автобусной остановки, которую разорвало сильным ветром во время метели.

Трагедия произошла, когда 64-летний местный житель шел на работу. В это время сильным порывом ветра разорвало пластиковую автобусную остановку. Фрагмент крыши остановки с металлическим уголком отлетел и попал мужчине в голову. От полученной травмы он скончался на месте.

Сейчас проводится проверка по факту гибели мужчины, передает "Интерфакс".

В Сахалинской области до сих пор бушуют метели, которые принес циклон. Региональный МЧС призывает жителей Сахалина быть предельно осторожными.