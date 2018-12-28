Момент столкновения поезда и маршрутки под Петербургом попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел серьезную аварию с участием микроавтобуса и поезда, произошедшую в четверг, 27 декабря, в Кудрове, на границе Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительной информации, водитель маршрутки по неустановленной пока причине проигнорировал запрещающий сигнал и гудки машиниста, и выехал на переезд, где в него врезался локомотив.

В результате инцидента пострадали пять человек, все они – пассажиры маршрутного такси.

Состояние одного из травмированных оценивается как тяжелое, у остальных диагностированы повреждения средней степени тяжести.