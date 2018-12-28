Валерий Брагин: сборной России необходимо убрать ненужные удаления

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал первую игру своих подопечных на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Россияне стартовали с победы над командой Дании со счетом 4:0, но при этом набрали аж 26 минут штрафа.

Брагин, говоря об ошибках, подчеркнул проблемы с дисциплиной. Кроме того, наставник российской команды отметил, что на чемпионате мира "все действия любого хоккеиста должны быть подчинены командным действиям".

"С игроками пообщались, поздравили с победой, обозначили ошибки, которые надо убрать, — сказал Брагин, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России. Основные — это игровая дисциплина, необходимо убрать ненужные удаления.

Сборная России на турнире выступает в группе А, матчи которой играются в Ванкувере. Наша команда занимает второе место, уступая канадцам, которые одержали две победы в двух встречах.

Следящий матч россияне проведут в ночь на 29 декабря против чехов.