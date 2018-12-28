Красное золото на новогодний стол: Роскачество посоветовало лучшую икру

Самое своевременное исследование перед Новым годом провели эксперты Роскачества. Они исследовали качество красной икры. Они определили, какая самая вкусная икра, а также назвали бренды, покупка которых — стопроцентно выигрышный выбор для новогоднего стола.

Специалисты Роскачества изучили 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб: нерки, кижуча, горбуши и кеты. Цена икры колебалась от 230 до 750 рублей за 100 граммов. Икра проверялась по 32 показателям качества и безопасности.

Икринки без антибиотиков

И сначала хорошие новости: во всей исследованной икре эксперты не выявили плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл. В икре нет пестицидов и тяжелых металлов (их источником могла бы стать морская вода и донные отложения), личинок, превышений по антибиотикам тетрациклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левомицетина. Это актуально для выращенных в искусственных водоемах рыб.

Поздравляем: вы купили настоящую икру

Еще одна хорошая новость: в каждой банке оказалась настоящая икра. Кроме того, никто из производителей не подкрашивал икру искусственными красителями. К органолептическим показателям (вкусу, запаху, внешнему виду, консистенции и состоянию) всей исследованной красной икры у экспертов также никаких замечаний не возникло.

Хорошо. И даже еще лучше

А вот дальше начались небольшие сюрпризы. Например, в икре "Корсаков 1853" и "Сахалин рыба" кроме ДНК горбуши оказалась и ДНК кеты. Это не криминал! Тем более. Что кета – более дорогая рыба. И тут речь точно не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следы попавшей в банку с икрой кеты попали при производстве из-за некачественной промывки производственной линии или контейнеров. Но факт есть факт.

В первосортной икре "Русского моря" также кроме заявленной нерки также нашли кету. Рекламный трюк? Кроме икры нерки вы еще получаете ДНК более дорогой кеты? Причины примесей, вероятно, те же самые, что и у двух перечисленных выше марок.

Приятные сюрпризы закончились

И на этом приятные сюрпризы закончены. В икре "Камчатское море" и "Красное золото" также подмена вида рыбы. Но это уже похоже на удешевление себестоимости продукта.

В икре нерки от "Камчатского моря" в банке присутствовала более дешевая горбуша. Горбуша же была и в банке с икрой радужной форели от "Красного золота".

Нарушения температурного режима

Еще одна проблема роста микробиологических показателей в десяти исследуемых товарах. Не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки икра "Обкомовская", "Рыбный мир" и Fine Life. В икре еще шести торговых марок выявлено повышенное количество микроорганизмов. Это икра "Каждый день", "Красное золото", "Купец", "Меридиан", "Обкомовская" и "Форвард-С". Дрожжи оказались в икре "Камчатское море", "Макаров", "Меридиан", "Обкомовская" и "Форвард-С". Еще одна очень дорогая для здоровья потребителей добавка оказалась в икре "Камчатское море", "Красное золото" и "Обкомовской". И эта добавка — золотистый стафилококк!

Эта проблема может быть связана с нарушениями температурного режима на всех этапах товаропроводящей цепи или санитарным состоянием на производстве. Эти проблемы возникают при хранении икры при температуре выше нуля градусов. При соблюдении температурных условий икра может храниться до 12 месяцев, подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Удар по карману джусом

Проверили эксперты и количество икорного отстоя, он же – джус. Джус образуется после разрушения икринок и вызван нарушениями в технологическом процессе или при транспортировке и хранении. Джус портит внешний вид икры, а также бьет по карману потребителя. При покупке за 500 рублей 200-граммовой банки икры человек может получить почти 40 граммов ненужного ему джуса, заплатив за бесполезную влагу лишние 100 рублей. В некоторых случаях содержание икорного сока доходило до 20%. А рекорд по давке установила икра с уровнем 41,7% джуса.

Превышений по количеству консервантов эксперты не обнаружили. Но в составе икры "Курильская" не был указан бензоат натрия, который на самом деле присутствует в икре. А в икре "Купец" был обнаружен уротропин. Уротропин, и правда, применяли в качестве консерванта при производстве икры. Но только до 2009 года. После этого он был запрещен при производстве икры зернистой лососевых рыб. Поскольку в этой икре было и повышенное число микроорганизмов, то это значит, что даже "лишний" консервант ее от протухания не спас.

Высокая цена – не гарантия качества

Исследование икры подтвердило уже известный принцип: высокая цена ничего не гарантирует. Три самые дорогие икры (горбуши "Корсаков 1853" – 763,6 рубля за 100 граммов, горбуши "Курильская" – 687,2 рубля и горбуши "Меридиан" – 564,2 рубля), в топ 10 лучших не вошли.

Но зато сюрприз (опять же приятный) преподнесли две самые икры из самых дешевых – икра горбуши ARO (230,7 рубля за сто граммов) и икра "Тунгутун" (270,7 рубля) – получили очень высокие баллы — 4,91.

Но, по информации от производителей, икра в закупке стоит около 2000 рублей за килограмм. Это значит, что цена ниже 200 рублей за 100 грамм априори говорит о том, что с икрой не все в порядке. В исследовании Роскачества минимальная стоимость икры за 100 граммов составила 230,7 рубля.

"Результаты исследований свидетельствуют о том, что обеспечение качества и безопасности икры – непростая задача", — отметил исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

Лучшие из лучших

А теперь – барабанная дробь! Лучшие образцы, по результатам испытаний, стали санкт-петербургская икра нерки "Очень" за 408 рублей, сахалинская икра кеты "Тунайча" за 380 рублей и питерская икра горбуши Globus за 328,5 рубля. Они набрали пятерки.

Чуть меньше – по 4,95 балла – у икры горбуши "СПК" за 374 рубля и "Сделано в море" за 393,5 рубля. Икра горбуши "Русский рыбный мир" набрала 4,925 балла. Она стоит 361,5 рубля за сто граммов. По 4,91 балла набрали икра горбуши ARO и "Тунгутун". Они стоят 230 и 270 рублей. По 4,875 балла набрали икра горбуши Oyster – 504 рубля, а также икра кеты "Русского моря" за 451 рубль.

Проверка – это побуждение к действиям

После исследований Роскачества METRO сразу снял с продажи икру "Обкомовская" и Fine Life. Производитель икры "Смак" направил образцы на повторное исследование. Магазины "Бахетле" прекратили продажу икры торговой марки "Меридиан", а "Алые паруса" – икры "Корсаков 1853". Качеством продукции озаботилась и компания "Форвард-С", которая была снята с продажи в магазинах сети "О-Кей".

Роскачество считает, что это подтверждает стремление производителей работать над повышением качества продукта. Самые подробные данные по исследованию красной икры смотрите на сайте Роскачества.