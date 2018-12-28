Бутиной позволили гулять днем и общаться с другими заключенными

Россиянке Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, смягчили режим: теперь ей позволены дневные прогулки и общение с другими заключенными. Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.



29-летнюю Марию Бутину в США обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. Американское правосудие считает, что Бутина с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России и использовала личные связи с неким американцем, который оказывает влияние на политику США.