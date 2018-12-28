Гендиректор холдинга "Форум" приговорен к 4 годам

В пятницу Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя, передает РИА Новости.

В 2015 году Михальченко организовал поставку контрабанды элитных алкогольных напитков из Евросоюза. Как заявил следователь в суде, продукция закупалась в европейских магазинах, после чего из порта Гамбурга в контейнерах под видом герметика отправлялась в Россию .

Ущерб от контрабанды оценивается в сумму, превышающую 18 миллионов рублей.Как утверждает Михальченко, он уже все возместил.