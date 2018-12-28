Мигрант пырнул ножом московского курьера из-за двух смартфонов

Двое безработных мигрантов решили сделать себе подарок к Новому году в виде пары iPhone X, но столкнулись с непониманием со стороны курьера, эти гаджеты доставлявшего. Дело завершилось короткой стычкой и ножевым ранением, после которого "выгодоприобретатели" скрылись, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Произошедший инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Злоумышленники подкараулили курьера и его приятеля возле подъезда дома на Молдавской улице. Отдать телефоны он отказался, более того, дал отпор начавшему угрожать грабителю. Последний решил не испытывать судьбу в рукопашной и схватился за нож, которым и нанес "несколько ударов в область грудной клетки". Но и после этого налетчику не удалось отобрать телефоны — раненый курьер бросился наутек. Позже его госпитализировали, о характере полученных травм ничего не сообщается..

На поиски подозреваемых ушло около двух недель — ими оказались безработные молодые люди 22 и 28 лет, прибывшие в Москву из стран Средней Азии. Новый год они встретят в следственном изоляторе.