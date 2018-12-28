Лукашенко ждут в Кремле 29 декабря

Рабочий визит в Россию перед Новым годом нанесет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин продолжит переговоры по белорусско-российскому сотрудничеству. Это будет продолжение переговоров, которые проходили между ними в Кремле 25 декабря.

Путин и Лукашенко 4 часа обсуждали цены на энергоресурсы и изменения в российском налоговом законодательстве, напоминает ТАСС. После переговоров стороны договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по решению проблемных вопросов, пояснил министр финансов России Антон Силуанов. По итогам встречи Минск и Москва сблизили позиции по спорным вопросам и договорились принять решения до наступления 2019 года по вопросам, которые не терпят отлагательств, добавила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Встреча президентов необходима до Нового года, так как некоторые "новые экономические нюансы появляются после Нового года", отметил ее российский коллега Дмитрий Песков.

Минск считает, что ему необходима компенсация в связи с проводимым в России налоговым маневром, Москва с этим не согласна. Путин и Лукашенко будут искать такие решения, которые устроили бы и Минск, и Москву.