Экс-гендиректор "Анжи" Флегонтов: устал нести груз долгов

Бывший гендиректор махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Олег Флегонтов рассказал о причинах ухода со своего поста. Ранее он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Флегонтов работал генеральным директором "Анжи" с июня нынешнего года.

"Честно говоря, просто устал, – заявил Флегонтов, которого цитирует "Сорт-экспресс". – Морально тяжело нести этот груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной".

С начала сезона "Анжи" испытывает серьезные финансовые проблемы и сейчас не выплачивает зарплату ни тренерам, ни игрокам. В таблице чемпионата махачкалинцы идут на 15-м месте.