В Дагестане завершили следствие по делу о 120-миллионной растрате

В Дагестане завершили расследование в отношении трех бывших чиновников – их обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму 120 миллионов рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Деньги были выделены на приобретение, строительство и реконструкцию зданий на территории республики.

По данным следствия, бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства республики Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов похитили бюджетные 40 миллионов рублей, выделенные на реконструкцию здания в Махачкале, в котором планировалось временно размещать иностранных граждан и лиц без гражданства.

Бывший зампредседателя правительства республики Шамиль Исаев обвиняется в хищении более 80 миллионов рублей, которые были выделены на создание инженерной инфраструктуры турбазы "Орлиное гнездо".