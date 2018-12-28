Тренер "Химок" Барцокас: без Шведа и Гилла нам приходится тяжело

Наставник баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас после поражения своей команды от испанской "Басконии" в рамках регулярного чемпионата Евролиге (77:85) признался, что без травмированных Алексея Шведа и Энтони Гилла команде приходится тяжело.

"Матч получился тяжелым, особенно для нас, — цитирует Барцокаса официальный сайт "Химок". – У "Басконии" очень качественный состав, в котором есть разыгрывающие, контролирующие ход матча. Мы начали игру не так, как должны были, наш подход был неправильным, и уже в первой четверти соперник набрал 27 очков".

"К тому же мы не сделали даже четырех фолов, что говорит о нашем настрое – он был совсем не таким, каким должен быть. В третьей четверти во многом улучшили свою игру, проявили больше старания, лучше сыграли в защите и нападении, приложили много усилий, вернулись в игру и повели в счете. В конечном итоге "Баскония" выиграла, это заслуженная победа, поздравляем их", — признал тренер.

"Для нас каждый матч Евролиги получается тяжелым, — признает греческий специалист. – Очень стараемся и играем теми игроками, которые у нас есть, потому что нам нужно доказать, что "Химки" соответствуют этому уровню, хотя это совсем непросто, ведь в этом сезоне уровень Евролиги просто невероятен".

"Не знаю, сколько еще времени понадобится Шведу и Гиллу, чтобы вернуться на площадку, но следует признать, что без них нам приходится очень тяжело. Мы строили команду вокруг этих игроков, особенно вокруг Шведа, и как только Алексей и Энтони травмировались, у нас возникли проблемы", — заключил Барцокас.